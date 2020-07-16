16.07.2020 (09:00)

Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 Южного военного округа отработали элементы сложного пилотажа в условиях горной местности

В Краснодарском крае экипажи современных истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили комплекс учебно-тренировочных полетов в сложных условиях горной местности.

Особенность этапа подготовки летчиков заключалась в отработке элементов сложного пилотажа, в том числе в управлении боевым самолетом на предельно малых высотах до 100 м и ведении условного воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

В ходе полетов экипажи провели учебные атаки по воздушным и наземным целям.

Кроме того, летчики отработали вопросы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступал один из истребителей соединения.

Всего в недельном этапе комплексных учебно-тренировочных полетов было задействовано более 10 единиц авиационной техники и около 20 летчиков.

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