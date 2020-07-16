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16.07.2020 (08:27)

Военнослужащие ЦВО стали лучшими по итогам первого этапа соревнований «Конный марафон» в Туве

Сегодня в Республике Тыва завершился первый этап всеармейского конкурса «Конный марафон». По итогам двухдневного этапа лидирует команда Центрального военного округа (ЦВО)

Первый этап «Конный марафон на длинную дистанцию» включал в себя прохождение 130 километрового марша на лошадях по пересеченной местности горного полигона «Кара-Хаак». На маршруте команды выполнили ряд специальных задач: преодолели водную преграду и минные заграждения, участвовали в состязании по замене и ловле лошадей, организовали ночлег, перевозили на вьючных животных раненых и боеприпасы из очага поражения. Дополнительные препятствия в виде проливного дождя и сильного ветра добавила для участников конкурса непогода.

Быстрее всего и без штрафов с задачей справилась команда ЦВО, преодолев дистанцию за 25 часов и 45 минут, второе время показала команд воздушно-десантных войск с результатом 29 часов и 53 минуты, третьими к финишу пришли участники команды Южного военного округа с результатом 31 час и 53 минуты.

Отборочный этап всеармейских соревнований «Конный марафон» стартовал 13 июля. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений будут соревноваться за победу и право принять участие в Международных армейских играх.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
АрМИ , Конный марафон , Центральный военный округ
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