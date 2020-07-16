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16.07.2020 (05:56)

В Авачинской бухте на Камчатке суда обеспечения ТОФ приступили к установке рейдового оборудования для парада кораблей ко Дню ВМФ России

На Камчатке в Авачинской бухте начались работы по установке рейдового оборудования для обеспечения проведения парада кораблей Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил ТОФ ко Дню Военно-Морского Флота России.

В акватории бухты работает плавкран СПК-150, гидрографические суда и буксиры. Плавкран СПК-150 обеспечивает постановку комплектов рейдового оборудования в точках предварительно осмотренных водолазными специалистами. Каждый из рейдовых комплектов собран с учетом глубины в месте постановки.

В Авачинской бухте для швартовки кораблей намечено формирование двух парадных линий. Всего для обеспечения праздника ВМФ на Камчатке подготовлено более 10 комплектов рейдового оборудования.

Планируется, что к середине текущей недели все рейдовые комплекты будут готовы к приёму кораблей.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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