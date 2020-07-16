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16.07.2020 (05:52)

Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота провели в Японском море артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота провели в Японском море учение с выполнением серии практических артиллерийских стрельб.

Базовые тральщики БТ-100 и БТ-232 соединения охраны водного района главной базы ТОФ обеспечили проводку за тралами больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» и развертывание в заливе Петра Великого.

В полигоне боевой подготовки экипажи больших противолодочных кораблей провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого выполнили стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100.

Далее корабли огнем артиллерии поразили буксируемый морской корабельный щит, который имитировал надводную цель условного противника.

Действия больших противолодочных кораблей обеспечивали морской буксир МБ-92 и дальний противолодочный самолёт Ту-142.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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