16.07.2020 (05:47)

В Забайкальском крае с военнослужащими Восточного военного округа была проведена комплексная тренировка по РЭБ

С военнослужащими подразделения РЭБ общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, была проведена комплексная тренировка по управлению силами и средствами системы радиопомех.

Специалисты отработали практические задачи по подавлению мобильной связи, ведение разведки путем определения точек излучения аппаратов в сетях GSM, а так же нанесение местоположения абонентских точек на цифровую карту.

В ходе тренировки были развернуты современные комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер-3».

Всего в комплексной тренировке приняли участие более 100 военнослужащих, и было задействовано около 20 единиц специальной техники.

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