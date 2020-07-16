Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.07.2020 (05:43)

В воинских частях ВВО в Приамурье провели тренировки по погрузке техники на железнодорожный транспорт

Более 50 военнослужащих – специалистов железнодорожных перевозок воинских частей, дислоцированных в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа, тренировались в погрузке военной техники на подвижной железнодорожный состав.

Для выполнения учебной погрузки применялась колесная автомобильная техника на базе автомобилей УРАЛ, КамАЗ, а также РСЗО «Ураган». Из гусеничной техники использовались БМП-2, ТОС-1А «Солнцепек» на базе танка Т-72.

Специалисты тренировались в погрузке и креплении с применением различных видов удерживающих устройств колесной и гусеничной техники на транспорт, отрабатывались  методики, которые в  дальнейшем позволят выполнять  погрузку техники в более сжатые сроки, тем самым повысить мобильность войск.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Выездные приемные комиссии Дальневосточного ВОКУ приступили к работе в российских регионах
Свыше 100 человек молодого пополнения прибыли военным эшелоном в войска Приморской общевойсковой армии ВВО
Специалисты РХБ защиты ВВО в Бурятии провели дезинфекцию базы отдыха «Байкал»
Во время учений минометчики ВВО продемонстрировали уникальные по меткости навыки стрельбы на полигоне Цугол в Забайкалье

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false