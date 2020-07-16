16.07.2020 (05:43)

В воинских частях ВВО в Приамурье провели тренировки по погрузке техники на железнодорожный транспорт

Более 50 военнослужащих – специалистов железнодорожных перевозок воинских частей, дислоцированных в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа, тренировались в погрузке военной техники на подвижной железнодорожный состав.

Для выполнения учебной погрузки применялась колесная автомобильная техника на базе автомобилей УРАЛ, КамАЗ, а также РСЗО «Ураган». Из гусеничной техники использовались БМП-2, ТОС-1А «Солнцепек» на базе танка Т-72.

Специалисты тренировались в погрузке и креплении с применением различных видов удерживающих устройств колесной и гусеничной техники на транспорт, отрабатывались методики, которые в дальнейшем позволят выполнять погрузку техники в более сжатые сроки, тем самым повысить мобильность войск.

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