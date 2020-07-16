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16.07.2020 (05:38)

Выездные приемные комиссии Дальневосточного ВОКУ приступили к работе в российских регионах

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище стартовал прием граждан для обучения в учебном заведении. Главной  особенностью текущего года является организация набора абитуриентов  выездными комиссиями в регионах проживания кандидатов. Это обусловлено карантинными мерами в условиях пандемии.

На сегодняшний день в училище поступило на рассмотрение около одной тысячи личных дел кандидатов на обучение из 55 регионов страны. Абитуриенты будут проверены по физической подготовленности, пройдут медицинский и профессионально-психологический отбор на базе военных комиссариатов своих регионов. Впоследствии, вместе с результатами ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию, данные будут отправлены в училище, где состоится их конкурсное рассмотрение.

ДВОКУ готовит командиров для мотострелковых, горных подразделений, морской пехоты, а также  командиров  арктических подразделений. Кроме того ведется подготовка прапорщиков по программе среднего профессионального образования.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Г.К. Жукова училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенск Амурской области, – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 года военный ВУЗ произвел 109 выпусков, подготовив более 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 41 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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