16.07.2020 (05:33)

Свыше 100 человек молодого пополнения прибыли военным эшелоном в войска Приморской общевойсковой армии ВВО

На железнодорожной платформе г. Уссурийска (Приморский край), новобранцев встретили представители командования Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа, специалисты медицинской службы и сотрудники военной полиции.

Кроме того, в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, расчет от соединения РХБ защиты АРС-14КМ, произвел специальную обработку вагонов.

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) сопроводили автомобильную колонну, которая доставила новобранцев для дальнейшего прохождения военной службы в соединения и воинские части округа в Приморье.

В рамках весеннего призыва перед убытием из военкоматов все военнослужащие призывники прошли тесты на COVID-19, а по прибытию в части кроме первичного социологического изучения, также пройдут обязательный углубленный медицинский осмотр и отправятся на двухнедельный карантин.

По окончанию карантина молодое пополнение ожидает общевоинская подготовка и церемония приведения к Военной Присяге.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице