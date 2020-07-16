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16.07.2020 (05:33)

Свыше 100 человек молодого пополнения прибыли военным эшелоном в войска Приморской общевойсковой армии ВВО

На железнодорожной  платформе  г. Уссурийска (Приморский край), новобранцев  встретили представители командования Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа, специалисты медицинской службы и сотрудники военной полиции.

Кроме того, в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, расчет от соединения РХБ защиты   АРС-14КМ, произвел специальную обработку вагонов.

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) сопроводили автомобильную колонну, которая доставила новобранцев для дальнейшего прохождения военной службы в соединения и воинские части округа в Приморье.

В рамках весеннего призыва перед убытием из военкоматов все военнослужащие призывники прошли тесты на COVID-19, а по прибытию в части кроме первичного социологического изучения, также пройдут обязательный углубленный медицинский осмотр и отправятся на двухнедельный карантин.

По окончанию карантина молодое пополнение ожидает общевоинская подготовка и церемония приведения к Военной Присяге.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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