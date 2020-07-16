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16.07.2020 (05:28)

Специалисты РХБ защиты ВВО в Бурятии провели дезинфекцию базы отдыха «Байкал»

Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Бурятии, осуществили дезинфекцию объектов военной базы отдыха «Байкал» на озере Котокель в Прибайкальском районе республики.

Расчеты современных авторазливочных станций АРС-14КМ, совершив многокилометровый марш и прибыв район, в течение двух суток выполнили дезинфекцию помещений жилого корпуса, хозяйственных блоков, спортивного зала, клуба, а также территории и оборудования местной лодочной станции. Помимо этого проведена дезинфекция территории пансионата.

При проведении дезинфекции были использованы водные растворы гипохлорита кальция, а также моющие средства, состоящие на вооружении в войсках РХБ защиты. При этом личный состав подразделений проводил специальную обработку в изолирующих костюмах и противогазах.

Проведение мероприятия связано с недопущением заноса и распространения на территории объекта Министерства Обороны РФ, новой короновирусной инфекции.

Всего в выполнении задач приняло участие около 30 военнослужащих, задействовано порядка 5 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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