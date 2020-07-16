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16.07.2020 (05:24)

Во время учений минометчики ВВО продемонстрировали уникальные по меткости навыки стрельбы на полигоне Цугол в Забайкалье

На полигоне Цугол в Забайкальском крае лучшие минометные расчеты мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, провели стрельбы с закрытых огневых позиций по различным целям.     

Во время учений минометчики продемонстрировали уникальные по меткости навыки стрельбы, попадая в  мишень тремя выстрелами подряд из необорудованных огневых позиций. На занятии артиллеристы применяли 120-мм минометы 2С12 "Сани".

Всего было выполнено около 30 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы вероятного противника на удалении до семи километров. После каждой огневой задачи артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые позиции.

В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники.

Выполнение огневых задач осуществлялось в составе усиленного мотострелкового подразделения, в преддверии предстоящего двустороннего тактического учения с этапом боевой стрельбы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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