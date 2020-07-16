16.07.2020 (05:15)

Снегоболотоходы "Алеут" поступили в отдельное мотострелковое соединение Восточного военного округа в Хабаровском крае

Партия снегоболотоходов ГАЗ-3344-20 "Алеут" поступила на вооружение отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае.

Многоцелевой тягач способен решать различные задачи, по перевозке личного состава, различных грузов и прицепов в условиях крайне низких температур до -50 градусов.

Принятие на вооружение новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости "Алеут" позволит расширить круг решаемых задач подразделениями отдельного мотострелкового соединения ВВО.

Вездеход ГАЗ-3344-20 "Алеут" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 килограмм.

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