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16.07.2020 (05:08)

Современный разведывательный комплекс «Зоопарк» поступил на вооружение артиллеристов Амурского объединения ВВО

Модернизированный комплекс наземной артиллерийской разведки «Зоопарк», способный засекать пуски ракет на расстоянии до 40 км, поступил в артиллерийское соединение Восточного военного округа (ВВО).

Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей),  когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их. Также комплекс позволит с высокой точностью корректировать огонь по разрывам снарядов своих артиллерийских систем.

Комплекс «Зоопарк» позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиции противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. Способен отслеживать беспилотные летательные аппараты противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункты управления. Размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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