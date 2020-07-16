16.07.2020 (00:56)

Весенний 2020 года призыв граждан на военную службу завершен

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тыс. человек.

В этом году весенний призыв граждан на военную службу проходил

в условиях распространения коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий внесены корректировки, вызов призывников был перенесен с апреля на май месяц. При этом призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по средствам видеосвязи в режиме он-лайн.

В ходе бесед призывники информировались о переносе сроков явки в военные комиссариаты для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. Прибытие призывников

в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.

Призывные комиссии начали свою работу с 12 мая с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска.

С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва военные комиссариаты субъектов Российской Федерации были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия COVID-2019.

С 20 мая начались отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которого входит антисептик для рук.

По результатам выполненных противоэпидемических мероприятий в военные комиссариаты и на сборные пункты субъектов Российской Федерации не допущено около 1,5 тыс. человек с признаками респираторных заболеваний (ОРВИ).

Благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, по обеспечению необходимым количеством медицинского имущества, проработке алгоритмов работы и контролю их выполнения в ходе работы призывных комиссий, призывных и сборных пунктов субъектов Российской Федерации, а также тщательному планированию воинских перевозок были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.

Впервые перевозка военнослужащих осуществлялась с использованием более 2,1 тыс. арендованных вагонов в составе пассажирских поездов (более 83,5 тыс. человек) и автомобильного транспорта соединений и воинских частей (более 35 тыс. человек). Были задействованы 11 воинских эшелонов, 29 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации и 40 рейсов гражданской авиации, которыми перевезено более 16,5 тыс. военнослужащих. При этом загрузка вагонов и транспорта осуществлялась с учетом соблюдения социальной дистанции, а перевозки гражданской авиацией осуществлялись только чартерными рейсами.

Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях

и синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в военных комиссариатах и сборных пунктах субъектов Российской Федерации.

При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной эпидемиологической обстановке, в условиях ограничительных мер, введенных в регионах страны.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 450 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 150 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек). Напомним, что в спортивные роты направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.

Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учётом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Как и во время предыдущих призывов была организована работа «прямых телефонных линий» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота,

на которые поступило около 3,5 тыс. звонков. При этом большинство призывников и их близких интересовали вопросы прохождения мероприятий призыва в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, призыв в соответствии

с Указом Президента РФ от 30 марта 2020 г. № 232 завершен с должным качеством и в срок. На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тыс. человек.

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