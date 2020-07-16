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16.07.2020 (01:00)

В соединении Военно-транспортной авиации проходят мероприятия месячника безопасности военной службы.

В тверском соединении военно-транспортной авиации проходят мероприятия в рамках месячника безопасности военной службы.

В ходе проведения месячника проводятся теоретические занятия по изучению личным составом требований руководящих документов и нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы.

Также проводятся практические показные занятия с командирами подразделений по предупреждению травматизма среди военнослужащих, несению службы в суточных нарядах, соблюдению правил дорожного движения, пожарной безопасности.

Данный месячник проводится с целью недопущения нарушений безопасности военной службы личным составом войсковых частей.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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