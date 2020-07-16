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16.07.2020 (00:30)

В авиационном полку дальней авиации прошли комплексные занятия по развертыванию запасного командного пункта

В Иркутской области в авиационном полку дальней авиации прошли комплексные занятия по развертыванию запасного командного пункта.

В мероприятии были задействованы подразделения связи, личный состав командного пункта и подразделения охраны и обороны. Всего около 100 человек личного состава авиационного полка с использованием 10 единиц специальной техники.

В ходе практической части военнослужащие отработали нормативы по установлению устойчивой и защищенной связи с вышестоящим пунктом управления, установили связь с объектами авиационного полка, обеспечивающими полеты авиации на аэродроме, а также отработали мероприятия по охране и обороне колоны спецтехники на марше и при дальнейшем использовании на определенной точке привязки на местности.

При развертывании аппаратуры связи была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры связи и передачи информации, а также открытых и закрытых каналов связи.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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