Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.07.2020 (22:42)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО уничтожили противника во встречном бою в Нижегородской области

Экипажи танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили «противника» в ходе тактических учений в Нижегородской области.

Танкисты мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО провели встречный бой на полигоне Мулино под прикрытием огненного вала артиллерийских расчетов 152-мм гаубиц МСТА-Б и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Основной задачей танковых подразделений стало наступление на позиции условного противника, а также массированным огнем уничтожение его танков, живой силы и огневых средства в глубине обороны для удержания захваченных в ходе наступления рубежей.

Также в ходе танкового удара был применен опыт ведения современных локальных конфликтов – использовались «Сирийский вал» и «Танковая карусель».

Всего к тактическим учениям было привлечено свыше 800 военнослужащих мотострелковых, артиллерийских, танковых и инженерных подразделений мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО, а также свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской армии ЗВО завершились сборы с офицерами-выпускниками военных вузов
Свыше 250 танковых и мотострелковых экипажей ЗВО форсировали водную преграду в Московской и Нижегородской областях
В Подмосковье студенты МГУ приняли военную присягу на базе Кантемировской дивизии ЗВО
В Неву вошли корабли для статического показа в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false