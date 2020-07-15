15.07.2020 (22:42)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО уничтожили противника во встречном бою в Нижегородской области

Экипажи танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили «противника» в ходе тактических учений в Нижегородской области.

Танкисты мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО провели встречный бой на полигоне Мулино под прикрытием огненного вала артиллерийских расчетов 152-мм гаубиц МСТА-Б и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Основной задачей танковых подразделений стало наступление на позиции условного противника, а также массированным огнем уничтожение его танков, живой силы и огневых средства в глубине обороны для удержания захваченных в ходе наступления рубежей.

Также в ходе танкового удара был применен опыт ведения современных локальных конфликтов – использовались «Сирийский вал» и «Танковая карусель».

Всего к тактическим учениям было привлечено свыше 800 военнослужащих мотострелковых, артиллерийских, танковых и инженерных подразделений мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО, а также свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

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