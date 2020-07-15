15.07.2020 (21:22)

В Ленинградской армии ЗВО завершились сборы с офицерами-выпускниками военных вузов

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированных на территории 26 субъектов Российской Федерации, прошли сборы с офицерами-выпускниками вузов Минобороны России.

Целью сборов является помощь в адаптации молодых офицеров в новых в воинских коллективах, а также оценка уровня их профессиональной подготовленности.

С офицерами провели практические занятия по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, методике обучения и воспитания подчиненных, а также по изучению опыта подготовки и проведения различных мероприятий боевой учебы.

По окончанию сбора была проведена комплексная проверка профессиональных знаний и навыков молодых офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях.

В рамках мероприятий офицеры выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия, сдали зачеты по знанию основных дисциплин боевой подготовки, а также нормативы по физической подготовке.

Летом 2020 учебного года Ленинградская армия ВВС и ПВО пополнилась более 350 выпускниками вузов Минобороны России.

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