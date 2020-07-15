15.07.2020 (21:19)

Свыше 250 танковых и мотострелковых экипажей ЗВО форсировали водную преграду в Московской и Нижегородской областях

На вододромах в Московской и Нижегородской областях свыше 250 танковых и мотострелковых экипажей гвардейской танковой армии Западного военного округа отрабатывают форсирование водных преград.

Экипажи танков Т-72Б3, Т-80 выполняют одно из самых сложных упражнений боевой подготовки — подводное вождение, а экипажи бронетранспортёров БТР-80 и БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 отработали навыки надводного форсирования водоема.

При прохождении водной преграды танкисты и мотострелки экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Для допуска к форсированию водной преграды экипажи освоили специальный курс легководолазной подготовки. В ходе учебных мероприятий военнослужащие отрабатывали действия при отказе техники и других нештатных ситуациях во время преодоления водных преград и подводного вождения. Кроме этого, военнослужащие освоили порядок действий при покидании затопленной боевой машины и особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды.

В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевают водную преграду шириной более 50 и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

Всего было задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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