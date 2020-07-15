15.07.2020 (21:10)

В Подмосковье студенты МГУ приняли военную присягу на базе Кантемировской дивизии ЗВО

В Московской области в городе Наро-Фоминск студенты военного учебного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова приняли военную присягу на базе мотострелкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Перед приведением к военной присяге студенты прошли обучение в военном учебном центре в течение 2,5 лет. В военном-учебном центре студенты прошли полный курс занятий по военно-политической, инженерной, медицинской‚ физической, тактической, огневой подготовке и занятия по радиационной, химической и биологической защите. Торжественная церемония приведения к военной присяге прошла в рамках учебных сборов продолжительностью 30 суток. Офицеры Кантемировской дивизии ЗВО проведут со студентами комплекс занятий по всем военным дисциплинам в воинском подразделении, выполняющем настоящие учебно-боевые задачи.

В ходе учебных сборов со студентами пройдут боевые стрельбы из стрелкового оружия, автоматов АК-74М‚ АКСУ-74, пистолетов ПМ, ПЯ, снайперских винтовок СВД. Так же в рамках занятий на военной технике курсанты освоят боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР82А.

Всего в учебных сборах примет участие порядка 50 студентов военной кафедры Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. По итогам обучения в высшем учебном заведении и военном учебном центре студенты получат воинское звание лейтенант запаса.

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