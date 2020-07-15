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15.07.2020 (20:49)

В Неву вошли корабли для статического показа в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге в акваторию Невы вошли первые корабли, которые примут участие в статическом показе в ходе Главного военно-морского парада.

В настоящее время парусный линейный корабль «Полтава», малый ракетный корабль «Серпухов» и подводная лодка «Санкт-Петербург» ошвартованы у Английской набережной и набережной лейтенанта Шмидта. Этой ночью корабли пройдут под разведёнными мостами и встанут у стрелки Васильевского острова.

Следующей ночью для постановки на бочки в Неву войдут малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов».

Все корабли останутся в акватории Невы до 26 июля, когда примут участие в статическом показе в ходе Главного военно-морского парада. Экипажи поднимут флаги расцвечивания и выстроятся в парадной военной форме на бортах кораблей. 

Ранее специалисты Ленинградской военно-морской базы с применением плавучего подъёмного края установили на Неве рейдовое оборудования для постановки кораблей на бочки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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