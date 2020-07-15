15.07.2020 (20:30)

Статическая экспозиция форума «АРМИЯ-2020» увеличена на 60 000 квадратных метров

Общая площадь статической экспозиции Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» по сравнению с прошлым годом увеличена более чем на 60 000 кв. м и составит свыше 320 тысяч кв. м. Выставочные стенды будут сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Традиционно на уличной площадке КВЦ «Патриот» будет развернута специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, на которой планируется представить десять единиц техники, среди которых можно будет ознакомиться с:

основным боевым танком Т-14 «Армата»;

боевой машиной огневой поддержки «Терминатор»;

тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» с боевым модулем «Кинжал»;

самоходным минометом «Дрок» на базе автомобиля «Тайфун-ВДВ»;

комплексом войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3»;

бронетранспортером «Бумеранг» К-16 с боевым модулем боевой машины пехоты К-17;

самоходным зенитно-артиллерийским комплексом 2С38 «Деривация-ПВО»;

152-мм межвидовым артиллерийским комплексом 2С35 «Коалиция-СВ»;

модернизированными танками Т-90М и Т-80БВМ.

В демонстрационно-выставочных павильонах Государственной корпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Концерн «Калашников», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» пройдет Международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрируют перспективные разработки вооружения, военной и специальной техники, а также образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В этом году статическая экспозиция Министерства обороны предусматривает ряд особенностей. Под эгидой Военного инновационного технополиса «ЭРА» будет сформирована экспозиция, посвященная инновационной деятельности Минобороны России, где представят разработки технополиса «ЭРА», научных рот, а также отобранные проекты по результатам проведенных «Дней инноваций» в вузах и научно-исследовательских организациях Минобороны России. Всего будет представлено около 60 образцов научно-технической продукции.

В целях популяризации военного образования на форуме «АРМИЯ-2020» спланирована организация выставочной экспозиции «Военное образование – престиж и инновации». На выставке продемонстрируют передовые образовательные технологии, обучающие программы, тренажерные системы и электронную информационную среду подготовки военных кадров, а также представят лучшие работы воспитанников довузовских учебных заведений – участников фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку». На экспозиции также пройдут мастер-классы ведущих преподавателей учебных заведений Минобороны России.

Гостям и участникам Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» будет представлена «Аллея Танкпрома» – экспозиция, посвященная 100-летию отечественного танкостроения. Уникальную линейку из 22 танков и бронеавтомобилей впервые развернут на открытой площадке в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Музейные фонды Минобороны России, Парка «Патриот» и частных музеев наполнят выставку малыми (легкими) танками Т-18 (МС-1), Т-26, Т-50, Т-60, Т-70, средними танками – Т-34-85, Т-44, Т-54, Т-55, тяжелыми танками ИС-2, ИС-3, Т-10М, плавающими танками Т-38, ПТ-76, опытной боевой машиной поддержки танков «Гадюка», бронеавтомобилем БА-64, модельным рядом основных боевых танков разных лет – Т-62, Т-64Б, Т-72Б3М, Т-80БВМ, а также образцами современной бронетанковой техники – Т90М и Т-14 «Армата».

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка. Воздушно-космическими силами, Объединенной авиастроительной корпорацией, акционерным обществом «Вертолеты России» и другими предприятиями промышленности будут представлены специализированные экспозиции: «Военно-транспортная авиация», «Дальняя авиация», «Вертолетная техника», «Авиация специального назначения», «Беспилотная авиация», «Ретро-авиатехника», на которых продемонстрируют свыше 30 перспективных образцов.

На сегодняшний день к показу на Форуме из наличия Министерства обороны спланировано 700 единиц вооружения, военной и специальной техники.



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