15.07.2020 (20:15)

Команда Северного флота выходит в лидеры по итогам двух этапов конкурса аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020»

Команда Северного флота (СФ) выходит в лидеры по итогам двух этапов конкурса аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020».

На первом этапе конкурса, который назывался «специальная полоса», команда Северного флота показала второй результат. В ходе данного этапа конкурса участники соревнований в индивидуальных средствах защиты на время с применением специальной техники ликвидировали очаги пожаров.

На следующем этапе конкурса, который назывался «эстафета», конкурсантам необходимо было преодолеть огненно-штурмовую полосу в условиях задымления и извлечь условно пострадавших. По итогам этого состязания североморцы снова были вторыми.

В конце недели команда Северного флота вместе с командой 12 Главного управления Министерства обороны будет участвовать в этапе под названием «победный рывок». Конкурсантам необходимо будет преодолеть в средствах индивидуальной защиты ров с водой и заблокированный проход с помощью гидравлических инструментов, а также показать мастерство при вождении специальных автомобилей по пересеченной местности.

Всеармейский этап международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020» стартовал 11 июля в Сергиевом Посаде Московской области на базе Межвидового учебного центра.

Северный флот в данном конкурсе профессионального мастерства представляет команда, которую готовил капитан 2 ранга Павел Коновалов - главный инженер арсенала комплексного хранения (АКХ) г.Североморск Центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) СФ.

Основу команды составляют военнослужащие арсеналов комплексного хранения ЦМТО СФ, которые будут представлять Северный флот в подобных состязаниях уже в третий раз. В составе команды 7 офицеров, 3 мичмана и 5 военнослужащих-контрактников. Капитан команды - капитан 3 ранга Андрей Иванченко – специалист АКХ ЦМТО СФ из города Заозерска.

Конкурс проводится под руководством начальника 12 Главного управления Министерства обороны генерал-майора Игоря Колесникова. В нем принимают участие сборные команды Северного и Тихоокеанского флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ, а также служба пожарной безопасности МО РФ.

Две лучшие команды по итогам соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

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