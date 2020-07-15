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15.07.2020 (20:00)

В Минобороны России стартовал прием заявок на Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ

Сегодня в Военном инновационном технополисе «ЭРА» начался прием заявок на Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ по тематике технологий искусственного интеллекта, военного, двойного и специального назначения.

К участию в конкурсах приглашаются студенты, выпускники, аспиранты, докторанты, иные граждане Российской Федерации, а также научные, инновационные и производственные коллективы, имеющие потенциал к решению масштабных научно-технических задач.

Конкурсы проводятся в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации в целях поиска научно-исследовательских работ, мотивации талантливых специалистов к проведению инновационных исследований прикладного характера в инициативном порядке в рамках полномочий Минобороны России по государственной поддержке инновационной деятельности.

На конкурсы представляются инновационные проекты, содержащие оригинальные и эффективные подходы к решению актуальных научно-технических и практических задач в интересах ВС РФ.

В 2020 году тематика конкурсов посвящена поиску новых идей и технических решений, нацеленных на использование технологий искусственного интеллекта в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, как одного из перспективных направлений совершенствования образцов вооружения, военной и специальной техники.

Ученым и группам разработчиков предстоит раскрыть вопросы создания систем с интеллектуальным интерфейсом, информационно-поисковых, мультиагентных, экспертных, робототехнических и самообучающихся систем.

Победителей определит специальная конкурсная комиссия из числа представителей органов военного управления, научных и образовательных организаций Минобороны России.

Критериями отбора станут новизна, инновационная направленность, возможность практической реализации, уровень востребованности проекта.

Справочно:

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся ежегодно, начиная с 2013 года, с целью поиска инновационных разработок, повышения активности и поддержки инициативных граждан и творческих коллективов Российской Федерации в области инновационного развития в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организатором конкурса с 2019 года является Военный инновационный технополис «ЭРА», который осуществляет прием работ участников конкурса и проводит их предварительную экспертизу.

Руководство конкурсом с 2015 года осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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