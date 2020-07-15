15.07.2020 (19:30)

Начальник войск РХБЗ ВС РФ наградил победителей индивидуальной гонки, участвующих в Всеармейском конкурсе «Безопасная среда-2020»

В Ярославской области в учебном центре Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко подвели итоги «Индивидуальной гонки» в рамках проведения Всеармейского этапа конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки (далее – РХР) «Безопасная среда».

Данный этап проводился по замкнутому маршруту, общей протяжённостью 5 500 метров, ходе которого, водители разведывательных химических машин РХМ-4 на базе БТР-80, показали свои навыки вождения специальной техники.

Они преодолели участок искусственных неровностей, габаритный тоннель, ров, проход в минно-взрывном заграждении, завал, ограниченный извилистый проезд и другие препятствия. После прохождения искусственных препятствий и неровностей, экипажи в полном составе преодолели огненно-штурмовую полосу, общей протяженностью 550 метров, где показали свою физическую и психологическую готовность.

В ходе индивидуальной гонки, каждый экипаж РХМ-4 продемонстрировал свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, определения наличия отравляющего вещества в воздухе и проведения специальной обработки техники.

По итогам первого этапа конкурса «Безопасная среда» лидируют курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. За ними следуют военнослужащие мобильного соединения РХБ защиты. На третьем месте – военнослужащие соединения Восточного военного округа.

Награждение победителей в индивидуальной гонке провел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Все участники достойно прошли испытания, подтвердили свой высокий профессионализм, получили богатый опыт, а главное сохранили дух боевого братства», подчеркнул он.

Справочно:

Всеармейский конкурс «Безопасная среда» - соревнования на выявление лучшего экипажа радиационной, химической разведки. Включает в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка», «эстафета», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.

Завершится конкурс 19 июля.

По итогам всех этапов соревнований отберут три экипажа, которые будут отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» VI Армейских Международных игр, которые пройдут на полигоне учебного центра Военной академии (пос. Песочное, Ярославская обл.) в августе 2020 г.

Участие в них, кроме нашей страны, примут Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран и Китай.

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