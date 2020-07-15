Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.07.2020 (19:00)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Североморск и начал подготовку к параду на День ВМФ

Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов» после выполнения плановых задач боевой подготовки вернулся в главную базу Северного  флота город Североморск.

Ошвартовавшись у своего штатного причала, экипаж крейсера приступил к  плановой подготовке ко Дню Военно-морского флота. Праздник экипаж крейсера «Маршал Устинов» встретит в парадном строю на Североморском рейде.

В море корабль находился более недели. За это время экипаж ракетного крейсера принял участие в масштабном сбор-походе разнородных сил Северного флота, выполнил ракетные, артиллерийские, зенитные  и другие стрельбы, а также отработал ряд плановых задач боевой подготовки.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернулся в состав Северного флота в несколько лет назад после среднего ремонта и модернизации. Сегодня это не только корабль с более чем 30-летней историей, но и обновленный крейсер, способный эффективно решать задачи в любой точке Мирового океана.

Очередной дальний поход «Маршала Устинова» завершился в феврале нынешнего года и продолжался  более семи месяцев. За это время экипаж крейсера принял участие в Главном Военно-морском параде и в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019», действовал в Средиземном море, Северном и Южном полушарии. А в начале нынешнего года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации.

В прошлом году ракетный крейсер «Маршал  Устинов» был флагманом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Подводный крейсер «Князь Владимир» займет место в парадном строю в День ВМФ на рейде Североморска
На Северном флоте проходят ночные стрельбы соединений армейского корпуса
Морские пехотинцы Северного флота приступили к подготовке ко Дню Военно-Морского Флота России
Экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-34 Северного флота отработал маневрирование под водой в Мотовском заливе

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false