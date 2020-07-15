15.07.2020 (18:34)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота совершенствуют мастерство в полевых условиях

К мероприятиям боевой подготовки привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, среди которых - танки Т72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град» и другая техника.

В настоящее время подразделения на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где с ними пройдут контрольные занятия по различным видам боевой подготовки.

По прибытию в назначенные районы военнослужащие отработают вводные по отражению нападения условного противника, ориентирования в незнакомых районах, также будут отработаны вопросы жизнеобеспечения на привалах и организация несения комендантской службы.

На завершающем этапе на полигонах Калининградской области подразделения армейского корпуса Балтийского флота проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машины пехоты БМП-2, танков Т-72 и артиллерии по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

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