15.07.2020 (18:04)

В Ярославской области прошел второй этап всеармейского конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки «Безопасная среда»

Сегодня на полигоне Песочное (Ярославская обл.) учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко проведен второй этап всеармейского конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки) «Безопасная среда».

Данный этап «Огневая подготовка» проводился на специально оборудованном участке войскового стрельбища, предназначенном для выполнения упражнений практической стрельбы.

Конкурсанты выполнили три упражнения по тактической стрельбе. Практическая стрельба проводилась из автомата Калашникова по целям (мишени IPSC) на дальности от 15 до 100 метров со сменой огневой позиции, где каждый участник выполнил одно из трех упражнений самостоятельно на своем участке.

Первое упражнение — «Засада». Второе упражнение — «Тревога». Третье упражнение — «Разведка боем» — выполнялось участником конкурса в средствах защиты органов дыхания.

Все три упражнения требовали от военнослужащих навыков скоростного заряжания оружия, выбора выгодной позиции для поражения целей, умений быстро перемещаться по полю боя и ведения огня из автомата из различных неудобных положений и на разных дистанциях.

Всего в соревнованиях принимают участие более 200 специалистов РХБ защиты — 16 экипажей из военных округов, воинских частей и соединений центрального подчинения, Военной академии РХБ защиты, а также команда МЧС России.

По итогам всех этапов состязаний отберут три экипажа, которые будут отстаивать честь Вооруженных сил Российской Федерации на международном конкурсе «Безопасная среда», который пройдет на полигоне учебного центра Военной академии РХБ защиты (пос. Песочное, Ярославская обл.) в августе.

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