15.07.2020 (17:34)

Миротворцы ЦВО отразили атаку условного противника на учении под Самарой

Военнослужащие миротворческого соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку условного противника на учении в Самарской области.

По замыслу мероприятия, в районе предполагаемого появления противника разведчики, применив беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», обнаружили колонну техники, которая продвигалась в направлении населенного пункта. Разведданные были переданы на временный пункт управления. Оценив обстановку и скорость движения колонны, мобильные группы на бронетранспортерах БТР-82А и батарея самоходных артиллерийских орудий «Хоста» выдвинулись в указанный район и заняли оборону. При подходе колонны мобильные группы огнем из БТР-82А и штатного вооружения уничтожили условного противника. Артиллеристы, применив 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Хоста», обеспечили наступление мотострелков.

Учение прошло на Рощинском полигоне. В нем приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

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