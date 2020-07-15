Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.07.2020 (17:34)

Миротворцы ЦВО отразили атаку условного противника на учении под Самарой

Военнослужащие миротворческого соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку условного противника на учении в Самарской области.

По замыслу мероприятия, в районе предполагаемого появления противника разведчики, применив беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», обнаружили колонну техники, которая продвигалась в направлении населенного пункта. Разведданные были переданы на временный пункт управления. Оценив обстановку и скорость движения колонны, мобильные группы на бронетранспортерах БТР-82А и батарея самоходных артиллерийских орудий «Хоста» выдвинулись в указанный район и заняли оборону. При подходе колонны мобильные группы огнем из БТР-82А и штатного вооружения уничтожили условного противника. Артиллеристы, применив 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Хоста», обеспечили наступление мотострелков.

Учение прошло на Рощинском полигоне. В нем приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Спецназ ЦВО под Новосибирском отработал поиск и уничтожение условного НВФ
Свыше 500 военнослужащих спецназа ЦВО выполнили десантирование в тыл условного противника
На сборном пункте Республики Башкортостан начала работу приемная комиссия для поступающих в вузы Минобороны России
Около 70 млн рублей выделено российским военнослужащим в Таджикистане для приобретения собственного жилья

Метки:
Центральный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false