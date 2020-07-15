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15.07.2020 (06:00)

Участники всеармейского конкурса «Конный марафон» преодолевают 130 км в сложных погодных условиях

Участники всеармейского конкурса «Конный марафон», проходящего на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, в рамках первого этапа соревнований приступили к преодолению 130-километрового маршрута. Сильный проливной дождь и ветер стали дополнительным препятствием на самом длинном этапе состязаний.

Конный марафон на длинную дистанцию команды преодолеют на лошадях в течение двух дней. На маршруте военнослужащие выполняют ряд специальных задач: преодоление водной преграды и минных заграждений, состязание по замене лошадей, организация ночлега, перевозка раненого и боеприпасов из очага поражения. Несмотря на сложные погодные условия, команды показывают отличную подготовку, слаженность действий и высокий боевой дух, выполняя задания практически без штрафов.

Отборочный этап всеармейских соревнований «Конный марафон» стартовал 13 июля. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений будут соревноваться за победу и право на участие в Армейских международных играх (АрМИ-2020), которые состоятся в августе. В конкурсе состязаются три команды: от Южного военного округа, от Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и от Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Конный марафон
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