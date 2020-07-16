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16.07.2020 (03:00)

Военный комиссариат Мордовии отправил около 1000 новобранцев к местам прохождения службы в ходе весеннего призыва

Военный комиссариат Республики Мордовия отправил около 1000 новобранцев к местам прохождения службы в ходе весеннего призыва.

«Призыв весной 2020 года проходил в непростых условиях и, конечно же, он отличался от предыдущих призывов. План призыва полностью выполнен. Новобранцы из Мордовии будут проходить службу во всех видах и родах войск, дислоцированных по всей территории России: это Сухопутные войска, Военно-Морской Флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначении и Воздушно-десантные войска», — сообщил военный комиссар региона полковник Игорь Тихомиров.

На сборном пункте были организованны посты дистанционной термометрии, пункты обработки рук, ежедневно проводилась дезинфекция помещений и прилегающей территории, были созданы необходимые запасы медицинских масок и перчаток для призывников.

Перед убытием со сборного пункта новобранцы из Мордовии трижды прошли проверку на отсутствие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военный комиссариат , Центральный военный округ
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