15.07.2020 (17:00)
Экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации тушат природные пожары в Ульяновской области
Экипажи Ил-76 Минобороны России оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Ульяновской области.
Сегодня летчики военно-транспортной авиации выполнили два самолетовылета для тушения лесного пожара, локализовав очаг горения в Майнском районе Ульяновской области.
Всего за два вылета было сброшено 84 тонны воды.
По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении природных пожаров в Ульяновской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА).
Самолеты Ил-76 Ульяновского военно-транспортного авиационного полка оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2),
а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.
Новости по теме:
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО ежедневно проводят беспилотный мониторинг свыше 1000 квадратных километров лесных территорий
В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии проведены тренировки сводных отрядов ликвидации последствий ЧС
Метки: