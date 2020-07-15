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15.07.2020 (17:00)

Экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации тушат природные пожары в Ульяновской области

Экипажи Ил-76 Минобороны России оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Ульяновской области.

Сегодня летчики военно-транспортной авиации выполнили два самолетовылета для тушения лесного пожара, локализовав очаг горения в Майнском районе Ульяновской области.

Всего за два вылета было сброшено 84 тонны воды.

По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении природных пожаров в Ульяновской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА).

Самолеты Ил-76 Ульяновского военно-транспортного авиационного полка оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2),
а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Пожарная безопасность , Главное командование Воздушно-космических сил
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