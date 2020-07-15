15.07.2020 (16:34)

Специалисты РХБ защиты ЦВО с помощью аэрозолей скрыли железнодорожную станцию на учении под Самарой

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Самарской области отработали установку аэрозольной завесы, скрыв тем самым железнодорожную станцию с эшелонами военной техники от авиации условного противника.

По замыслу учения, специалисты РХБ защиты применили дымовые машины ТДА-3, создав в радиусе трех километров сплошную аэрозольную завесу. Благодаря этому авиация «противника» около двух часов не могла нанести воздушные удары по военной технике на железнодорожных платформах.

Военнослужащие учли погодные условия и рельеф местности, добившись максимального покрытия района. Была создана густая завеса, что позволило защитить технику от ударов высокоточного оружия. Роль разведчиков условного противника выполняли беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

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