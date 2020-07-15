15.07.2020 (16:29)

В военные комиссариаты Свердловской области поступило порядка 900 заявлений на обучение в военных ВУЗах

В военные комиссариаты Свердловской области на конец июня 2020 года было подано свыше 870 заявлений от желающих поступить в военные высшие учебные заведения.

Наибольшей популярностью у молодежи пользуются военные вузы Сухопутных войск. В Тюменское высшее военно-инженерное командное училище подано более 100 заявлений, в Новосибирское высшее военное командное училище – около 50, в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Московское высшее общевойсковое училище подали около 60 заявлений.

Кроме того, многие абитуриенты хотят поступить в военные вузы, расположенные в Санкт-Петербурге и Москве. Так в Военно-медицинскую академию решили поступать свыше 70 человек, в Михайловскую военную артиллерийскую академию – более 30, а в Военный университет, расположенный в Москве, где готовят различных специалистов гуманитарного профиля и военно-политической работы подано около 50 заявлений. Есть среди свердловских абитуриентов и те, кто хотел бы посвятить свою жизнь военно-морской службе и поехать на учебу в Калининград и Севастополь.

Приемные комиссии военных учебных заведений пройдут с 25 июля по 10 августа. Абитуриенты, успешно прошедшие профессиональный отбор, с 15 августа будут зачислены в военные учебные заведения.

Учебный год для курсантов военных учебных заведений начнется 1 сентября.

В военных ВУЗах проводятся программы с полной военно-специальной и средне-специальной подготовкой, для поступления на которые рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование. По окончании обучения выпускники военных ВУЗов получают квалификацию в соответствии с избранной специальностью с присвоением воинского звания «лейтенант» или «прапорщик» («сержант») и диплом государственного образца о высшем образовании или среднем профессиональном образовании соответственно. Длительность обучения зависит от выбранной программы. Обучение по программе полной военно-специальной подготовки длится 5 лет, средне-специальной – 2 года 10 месяцев.

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