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15.07.2020 (15:26)

Омские юнармейцы приняли участие во встрече военнослужащих 242-го учебного центра ВДВ

Омские юнармейцы приняли участие во встрече военнослужащих 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые прибыли в область в рамках автопробега, организованного Вооруженными Силами Российской Федерации. Автопробег приурочен к 90-летию ВДВ и 75-летию Великой Победы.

После торжественной встречи десантников и ветеранов боевых действий был проведён митинг у памятника Воину-освободителю с возложением цветов и гирлянды. В ходе митинга прошли награждение и чествование военнослужащих.

Справочно:

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было основано три года назад по инициативе Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке Президента России. На сегодняшний день в рядах движения насчитывается свыше 600 тыс. участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное развитие молодежи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Центральный военный округ , Юнармия
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