15.07.2020 (15:26)
Омские юнармейцы приняли участие во встрече военнослужащих 242-го учебного центра ВДВ
Омские юнармейцы приняли участие во встрече военнослужащих 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые прибыли в область в рамках автопробега, организованного Вооруженными Силами Российской Федерации. Автопробег приурочен к 90-летию ВДВ и 75-летию Великой Победы.
После торжественной встречи десантников и ветеранов боевых действий был проведён митинг у памятника Воину-освободителю с возложением цветов и гирлянды. В ходе митинга прошли награждение и чествование военнослужащих.
Справочно:
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было основано три года назад по инициативе Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке Президента России. На сегодняшний день в рядах движения насчитывается свыше 600 тыс. участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное развитие молодежи.