15.07.2020 (15:21)
Вертолетчики ЦВО в ходе учебно-тренировочных полетов осуществили мониторинг пожароопасных районов
Экипажи десяти транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и боевых вертолетов Ми-24, базирующихся на аэродроме армейской авиации в Каменск-Уральском (Свердловская область), в ходе учебно-тренировочных вылетов осуществили мониторинг пожароопасной обстановки.
Вылеты совершались без вооружения. Летчики выполняли задачи на предельно малых высотах, огибая рельеф местности на скорости до 200 км/ч.
Также в условиях установившейся аномальной жары, летчики следили за пожароопасной обстановкой на маршруте. В грузовых кабинах вертолетов были установлены необходимые системы для крепления водосливных устройств ВСУ-5 емкостью пять кубических метров каждая. В случае обнаружения открытого огня экипажи должны были передать координаты пожара, после чего вернуться на аэродром, установить ВСУ и вылететь в указанный район для тушения.