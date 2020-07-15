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15.07.2020 (15:21)

Вертолетчики ЦВО в ходе учебно-тренировочных полетов осуществили мониторинг пожароопасных районов

Экипажи десяти транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и боевых вертолетов Ми-24, базирующихся на аэродроме армейской авиации в Каменск-Уральском (Свердловская область), в ходе учебно-тренировочных вылетов осуществили мониторинг пожароопасной обстановки.

Вылеты совершались без вооружения. Летчики выполняли задачи на предельно малых высотах, огибая рельеф местности на скорости до 200 км/ч.

Также в условиях установившейся аномальной жары, летчики следили за пожароопасной обстановкой на маршруте. В грузовых кабинах вертолетов были установлены необходимые системы для крепления водосливных устройств ВСУ-5 емкостью пять кубических метров каждая. В случае обнаружения открытого огня экипажи должны были передать координаты пожара, после чего вернуться на аэродром, установить ВСУ и вылететь в указанный район для тушения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ , Учения
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