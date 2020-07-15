15.07.2020 (15:15)

Самолеты Су-34 и Су-24МР уничтожили командный пункт условного противника в Курганской области

Истребители-бомбардировщики Су-34 и самолет-разведчик Су-24МР Центрального военного округа в ходе учения уничтожили условный командный пункт противника в Курганской области.

Экипаж самолета-разведчика Су-24МР при патрулировании обнаружил укрепленный командный пункт. После этого с аэродрома Шагол, который расположен в Челябинской области, были подняты три Су-34.

С высоты около 2 тыс. метров на скорости 700-750 км/ч два самолета нанесли ракетный удар по наземным целям в Курганской области, применив 70 неуправляемых авиационных ракет С-8 и уничтожив живую силу и легкобронированную технику условного противника. Третий Су-34 сбросил две осколочно-фугасные авиационные бомбы, каждая из которых весит по 250 килограммов. Средства объективного контроля, установленные на самолетах, зафиксировали поражение всех целей.

Справочно:

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.

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