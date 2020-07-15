15.07.2020 (15:09)

На Балтийском флоте прошла общая репетиция Дня ВМФ

Сегодня в акватории Калининградского морского канала в Балтийске под руководством командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Александра Пешкова прошла общая тренировка военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ.

В ней приняли участие свыше 20 боевых кораблей и судов, а также более тысячи военнослужащих Балтийского флота.

В ходе мероприятия отрабатывались самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты, был проверен хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценивалась необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей.

Надводные корабли в ходе репетиции военно-спортивного праздника отработали различные элементы тактических действий по предназначению. Базовые и рейдовые тральщики Балтийского флота провели траление условного фарватера, малый противолодочный корабль атаковал подводную лодку условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнил условную ракетную стрельбу.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье. Десантный отряд в составе большого десантного корабля «Калининград» и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта наплавом на бронетранспортерах, которые будут вести огонь по условному противнику, закрепившемуся на берегу, холостыми боеприпасами.

В течение июля пройдут еще две общие тренировки военно-морского парада и водноспортивного праздника кораблей Балтийского флота. 23 июля будет проведена генеральная репетиция торжественного мероприятия. В общей сложности, в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также два вертолета КА-27 морской авиации флота.

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