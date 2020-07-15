15.07.2020 (14:41)

Спецназ ЦВО под Новосибирском отработал поиск и уничтожение условного НВФ

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, отработали поиск и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в составе малых групп.

По замыслу учения, военнослужащие спецназа малыми группами на бронеавтомобилях «Тигр» выдвинулись в районы проведения разведывательных мероприятий, где обнаружили условный лагерь НВФ. По средствам связи были переданы координаты «противника» остальным группам. Спецназ блокировал условное НВФ и уничтожил его из гранатометов АГС-17, пулеметов Калашникова, автоматов АК-74. При отходе военнослужащие преодолели полосу препятствий и эвакуировали условно раненых в безопасный район.

На учение привлекались более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники.

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