15.07.2020 (14:23)

Свыше 500 военнослужащих спецназа ЦВО выполнили десантирование в тыл условного противника

Свыше 500 военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области, выполнили десантирование в тыл условного противника в рамках тактико-специальных учений.

Десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнялось военнослужащими в полной боевой экипировке с помощью парашютных систем «Арбалет-2» с высоты около 3000 метров.

После приземления спецназовцы совершили марш в район выполнения разведывательных и специальных задач, отработали организацию засады на дороге, ведущей к командному пункту противника, а также организацию засады на колонну техники «противника», установку взрывных устройств, маскировку своих позиций, блокировку и захват автомобиля.

В учениях, которые проходили под Новосибирском, приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц военной и авиационной техники.

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