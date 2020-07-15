15.07.2020 (14:00)

Корабль «Полтава», который примет участие в Главном военно-морском параде, сегодня будет отбуксирован в акваторию Невы

54-пушечный линейный корабль «Полтава» сегодня будет отбуксирован в акваторию Невы и примет участие в Главном военно-морском параде. Корабль вначале будет ошвартован у Английской набережной, а затем, в ближайшие дни, встанет на рейд Невы во главе парадной линии статического показа у Дворцового моста. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Буксиры отряда судов обеспечения Ленинградской военно-морского базы выполнят задачу буксировки линейного 54-пушечного корабля «Полтава» от причала исторической судоверфи до причала на Английской набережной на Неве у Благовещенского моста, где будет завершен комплекс мероприятий по подготовке парусника к участию в Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля.

Справочно:

Первый линейный корабль Балтийского флота 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга «Полтава» воссоздан на одноименной исторической верфи «Полтава» в Санкт-Петербурге. Верфь «Полтава» — единственное предприятие в России, связанное с историческим и современным парусным флотом, имеющее признание Российского морского регистра судоходства.

Линейный корабль «Полтава» начали строить на верфи в 2013 году.

Строительство началось с закладки мидель–шпангоута – это поперечное центральное ребро корабля. Шпангоут заложили 2 июня 2013 года. Киль корабля «Полтава» заложили 27 февраля 2014 года.

«Полтава» — русский 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга, спущенный на воду 15 (26) июня 1712 г. со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства. В строительстве корабля принимал личное участие Петр I. Корабль получил свое название в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.

Проект 54-пушечного линейного корабля «Полтава» был разработан к концу 1709 г. Петром I при участии корабельного мастера Федосея Скляева. «Полтава» стала первым линейным кораблем Балтийского флота.

С 1712 по 1732 г. «Полтава» входила в состав Балтийского флота, до окончания Северной войны принимала участие в шести морских кампаниях (1713–1717 и 1721 гг.), позднее участвовала в практических плаваниях кронштадтской эскадры в Балтийском море. В период боевой службы линейного корабля на нем дважды держал свой флаг Петр I.

В строительстве «Полтавы» принимали участие около 3 тысяч человек. Это плотники, столяры, маляры, такелажники, парусные мастера, подвозчики грузов, повара, кузнецы, подмастерья и т. д.

По штатному расписанию, утвержденному в Морском уставе 1721 г., полная команда корабля состояла из 350 человек, среди них — 160 матросов и 80 морских солдат.

В период правления Петра I на флоте еще не использовались гамаки и матросы отдыхали на личных рундуках или на палубе рядом с пушками.

Всего на «Полтаве» было установлено 54 орудия: на гон-деке (главной орудийной палубе) — 22 18-фунтовые пушки, на опер-деке (верхней палубе) — 20 12-фунтовых пушек, на квартер-деке — 12 6-фунтовых пушек. 18- и 12-фунтовые пушки были отлиты из чугуна, 6-фунтовые — из медного сплава.

В 1713 г. Петр I установил на корабле 4-, 8- и 24-фунтовые пушки. Однако они оказались слишком тяжелыми для корабля и в 1714 г. артиллерийское вооружение корабля было изменено.

Бортовой залп (одновременный выстрел 27 пушек) «Полтавы» составлял 354 фунта.

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