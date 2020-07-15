15.07.2020 (13:52)

На сборном пункте Республики Башкортостан начала работу приемная комиссия для поступающих в вузы Минобороны России

Сегодня в Уфе на сборном пункте Республики Башкортостан начала работу выездная приемная комиссия для поступающих в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие военный комиссар региона Игорь Харченко, представители администрации города, ветераны и юнармейцы.

«В этом году у нас прием абитуриентов в высшие учебные заведения Минобороны ведется непосредственно на сборном пункте города Уфа. Поступающим не надо ехать в другие города, для тех, кто проживает в дальних районах региона, предусмотрено размещение на сборном пункте. План для поступления в вузы Минобороны России у нас — более 1,3 тыс. человек. Конечно, конкурс очень высокий, но, я надеюсь, что те ребята, которые планируют связать свою жизнь с военной службой, обязательно поступят в военные учебные заведения», — поделился военный комиссар Башкирии Игорь Харченко.

Приемная комиссия будет работать с 15 июля по 5 августа. Эти даты выбраны с учетом сроков проведения ЕГЭ и принимаемых противоэпидемических мер.

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