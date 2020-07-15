15.07.2020 (13:29)

Около 70 млн рублей выделено российским военнослужащим в Таджикистане для приобретения собственного жилья

Около 70 млн рублей с начала текущего года выделено российским военнослужащим 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, для приобретения или строительства собственного жилья.

В первом полугодии 2020 года постоянными жилыми помещениями были обеспечены пятеро военнослужащих соединения, которые получили бесплатно квартиры по избранному месту жительства в городе Санкт-Петербург. В Душанбинском, Бохтарском гарнизонах служебным жильем обеспечено порядка 75-ти семей военнослужащих, в том числе и многодетных.

«Основные наши усилия направлены на обеспечение постоянным жильем военнослужащих и формирование фонда служебных жилых помещений по месту прохождения военной службы», — сказала представитель регионального ФГКУ «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова.

Приоритетными задачами деятельности жилищной организации также является обеспечение постоянными жильем военнослужащих, подлежащих увольнению в запас по достижению предельного возраста, работа с военнослужащими по вопросам включения в Единый реестр участников накопительно-ипотечной системы, а также приобретение жилья путем получения целевого жилищного займа.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице