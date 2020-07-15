15.07.2020 (13:25)

Комплексное учение российских связистов стартовало в Таджикистане

Комплексное учение по развертыванию пунктов управления с военнослужащими подразделений войск связи 201-й военной базы РФ стартовало в Таджикистане.

В ходе практической части мероприятий специалистам предстоит организовать устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника. Подразделения связи выполнят нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время. При проведении учений будет проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнят задачи по организации радиосвязи на коротковолновых и ультракоротковолновых частотах в горах и обеспечению командного пункта управления видеоконференцсвязью с использованием современной цифровой аппаратуры.

Учение проходит в военных городках Душанбе и Бохтар, а также на полигонах Ляур и Самбули. Всего в нем задействовано более 500 военнослужащих соединения и порядка 100 единиц военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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