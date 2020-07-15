15.07.2020 (13:10)

Поисковики обнаружили 15-тонную пушку военной поры в рамках экспедиции «Мурманск-2020»

Поисковики, отправившиеся в экспедицию «Мурманск-2020», организованную при поддержке Минобороны России и Русского географического общества, обнаружили 15-тонную пушку на полуострове Немецкий.

«На краю живописного озера на полуострове Немецкий, где в годы Великой Отечественной войны была размещена крупнокалиберная артиллерия, мы обнаружили пушку весом около 15 тонн. Другие орудия подобного типа, по словам местных, были перекованы в капсулы для руд. По периметру острова до сих пор ещё сохранилось множество дзотов и укреплений. На одной из высот находилось двуствольное массивное орудие, которое управлялось из убежища, после взятия полуострова под контроль РККА, орудие было распилено», - сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Алексеев.

Перед участниками экспедиции «Мурманск-2020» стоит задача по исследованию и поиску на побережье Баренцева моря оборонительных сооружений, боевой техники, вооружения времен Великой Отечественной войны и их эвакуации в порт Лиинахамари, расположенный в Мурманской области.

Все найденное в рамках экспедиции будет отреставрировано и размещено в музее Минобороны России.

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