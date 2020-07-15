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15.07.2020 (13:03)

На Черноморском флоте прошло торжественное открытие Чемпионата Южного военного округа по пожарно-спасательному спорту

В Севастополе на тренировочной базе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Черноморского флота состоялось торжественное открытие Чемпионата Южного военного округа (ЮВО) по пожарно-спасательному спорту.

В соревнованиях принимают участие 5 команд, из состава пожарных расчётов подразделений МТО, сформированных из победителей чемпионатов войсковых объединений округа и победитель прошлогоднего чемпионата ЮВО – команда Черноморского флота.

Участники состязаний борются за звание лучших военных пожарных в преодолении полосы препятствий, штурмовании учебной башни, пожарной эстафете и боевом развёртывании пожарно-технического вооружения.

По итогам двух дней соревнований будут определены победители в каждой из дисциплин, а лучшая команда получит звание Чемпиона Южного военного округа по пожарно-спасательному спорту.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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