15.07.2020 (13:01)

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Коммуна» празднует 105-ю годовщину со дня включения в состав Военно-Морского Флота России

Экипаж старейшего судна – спасателя подводных лодок Черноморского флота «Коммуна» празднует 105-ю годовщину со дня подъёма флага и ввода в корабельный состав Военно-Морского Флота России.

По традиции отмечать годовщину экипаж начинает с торжественного подъёма Андреевского флага на борту судна.

В рамках действующих противоэпидемических ограничений в регионе командованием Черноморского флота было принято решение о переносе торжественных мероприятий с участием ветеранов и гостей на другую дату.

В настоящее время экипаж спасательного судна готовится к постановке на бочки на вторую парадную линию для участия в торжественных мероприятиях в честь празднования Дня Военно-Морского Флота России, который будет отмечаться 26 июля.

Справочно:

«Коммуна» - морское судно, спасатель подводных лодок, по конструкции - катамаран. В настоящее время это единственное действующее судно ВМФ России, доставшееся ему от Императорского флота и старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации.

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