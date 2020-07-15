15.07.2020 (12:56)

Газете Черноморского флота «Флаг Родины» исполнилось 100 лет

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения газеты Черноморского флота «Флаг Родины». Нынешнее название газета получила в 1947 году, а до этого называлась «Красный Азово-Черноморский флот», «Аврал», «Красный черноморец».

За вековой отрезок времени коллектив редакции, издательства и типографии газеты достойно прошел все поворотные и судьбоносные этапы в своей истории, неразрывно связанной с историей Черноморского флота.

Флотская газета освещала на своих страницах этапы предвоенного строительства флота, героическую оборону и освобождение черноморских городов-героев Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска в период Великой Отечественной войны, послевоенное создание современного флота и его выход на океанские просторы.

Газета награждена орденом «Красного Знамени» и медалью «За оборону Севастополя».

Сегодня газета вместе с Черноморским флотом переживает период модернизации и обновления, освещая на своих страницах достижения и проблемы повседневной флотской деятельности, освоение новых образцов вооружения и военной техники, выполнение черноморцами задач на суше, в море, в воздухе и под водой.

Заслуженный коллектив с днем рождения поздравил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, представители соединений и частей флота, читатели и коллеги журналисты.

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