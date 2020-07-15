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15.07.2020 (12:52)

Более 40 самолётов и вертолётов было задействовано в тренировке перед Главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге

Сегодня над акваторией Невы в Санкт-Петербурге состоялась тренировка пролёта парадного строя морской авиации в ходе Главного военно-морского парада, в которой приняли участие более 40 боевых вертолётов и самолётов.

Пролёт парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади был осуществлён в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами.

Экипажи отработали выполнение маршрута полёта, соблюдение дистанции, скорости и высоты. Авиация от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов осуществила взлёт с 4 оперативных аэродромов Западного военного округа в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия.

В составе парадного строя морской авиации 26 июля на главном военно-морском параде будут представлены самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Морская авиация , Западный военный округ , Главный военно-морской парад
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