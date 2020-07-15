15.07.2020 (12:43)

Более 600 военнослужащих Псковского соединения десантировалось из самолетов Ил-76мд в ходе тактического учения

В рамках тактического учения с подразделениями гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, личный состав, совершив перелет с аэродрома Кресты в г. Пскове, десантировался на площадку приземления Кислово, где отработал тактические действия по захвату объектов и удержания указанного района до прибытия основных сил соединения.

Первыми десантировались разведывательные подразделения на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2», которые скрытно провели разведку объектов условного противника и передали необходимые разведданные на пункт управления полка.

Следом состоялось десантирование основных сил парашютно-десантного батальона на парашютных системах Д-10 и двух грузовых платформ П-7 на многокупольной системе МКС-350-9 с боеприпасами и запасами материальных средств.

Завершив десантирование, подразделения полка отработали тактические задачи по сбору на площадке приземления и захвату объектов условного противника.

Тактическое учение проведено в рамках подготовки к полковому тактическому учению, которое состоится в Псковской области в сентябре текущего года.

Всего в учении было задействовано более 600 человек личного состава, 7 военно-транспортных самолетов Ил-76мд, 2 платформы П-7 с многокупольной системой МКС-350-9.

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