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15.07.2020 (10:57)

Снайперская пара Ульяновского гвардейского соединения ВДВ победила на Всеармейском этапе конкурса «Снайперский рубеж»

На завершившемся Всеармейском этапе конкурса по полевой выучке «Снайперский рубеж» сборная команда Воздушно-десантных войск в составе снайперов отдельного гвардейского соединения специального назначения подмосковной Кубинки и Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, заняла второе общекомандное место, немного уступив команде Восточного военного округа.

На самом напряженном и зрелищном этапе конкурса «Снайперский биатлон» снайперы ВДВ, опередив представителей всех 16 команд, уверенно заняли первое место.

Снайперская пара отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Ульяновска, в составе гвардии старшего сержанта Дениса Журенко и гвардии ефрейтора Артема Аринахина, выступавшая в дивизионе «Профессионал», заняла первое место и признана лучшей снайперской парой Вооруженных Сил Российской Федерации.

По итогам Всеармейского этапа конкурса были отобраны лучшие снайпера, которые представят Вооруженные Силы Российской Федерации в Международном этапе конкурса «Снайперский рубеж», проводимого в рамках «АрМИ-2020».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж , Снайперы
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